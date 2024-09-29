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Котляр не змогла здобути перший у кар'єрі трофей на професійному рівні

Андрій Яросименко — 29 вересня, 13:10
Котляр не змогла здобути перший у кар'єрі трофей на професійному рівні
Єлизавета Котляр
БТУ

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (1215) поступилась румунці Джорджії Кречун (448) у фіналі турніру ITF W15 у Болгарії.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:0.

У першому сеті українці змогла нав'язати представниці Румунії боротьбу, проте у другому була за 33 хвилини розгромлена натиском досвідченої опонентки, яка виступала у статусі другої сіяної.

Warna – ITF15
Варна, Болгарія
Ґрунт
Півфінал, 28 вересня

Джорджія Кречун (Румунія) – Єлизавета Котляр (Україна) 7:5, 6:0

Зазначимо, що Котляр вперше у кар'єрі вийшла у фінал професійного турніру. 17-річна тенісистка є першою ракеткою України серед юніорів, та посідає 20 місце у світовому рейтингу ITF Juniors.

Раніше стало відомо, що українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) прийняла рішення достроково завершити сезон через проблеми зі здоров'ям.

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