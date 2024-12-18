Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Котляр з перемоги стартувала на турнірі ITF в Анталії

Микита Павлів — 18 грудня 2024, 12:15
Котляр з перемоги стартувала на турнірі ITF в Анталії
Єлизавета Котляр
UTF

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (№953 WTA) з перемоги стартувала на турнірі ITF W15 у турецькій Анталії. На корті Котляр зустрілись з представницею Румунії Анастасією Сафта (№862 WTA) та перемогла її у двох сетах – 6:2, 6:4. Матч тривав 1 годину 41 хвилину. 

Antalya 21 – ITF W15

Анталія, Туреччина

Ґрунт

1/16 фінала, 18 грудня

Єлизавета Котляр (Україна) – Анастасія Сафта (Румунія) – 6:2, 6:4

У наступному раунді Котляр зустрінеться із грузинкою Софією Сапатовою (№541 WTA). Зустріч запланована на 19 грудня, початок – о 9:00 по Києву.

Нагадаємо, у вересні цього року, Єлизавета Котляр пробилась до фіналу турніру ITF15 у болгарському місті Варна, де поступилась румунці Джорджії Кречун у двох сетах. Це був перший фінал української спортсменки на професійному рівні. 

ITF Єлизавета Котляр

ITF

Крутих у фіналі турецького турніру ITF програв росіянину
Крутих у трьох сетах здобув путівку до фіналу турецького турніру ITF
Урсу поступився у другому раунді турніру ITF у Єгипті
Брайнін вийшов у фінал турніру в Мексиці
Урсу та Джавакян між собою визначать півфіналіста турніру в Єгипті

Останні новини