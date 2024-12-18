Котляр з перемоги стартувала на турнірі ITF в Анталії

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (№953 WTA) з перемоги стартувала на турнірі ITF W15 у турецькій Анталії. На корті Котляр зустрілись з представницею Румунії Анастасією Сафта (№862 WTA) та перемогла її у двох сетах – 6:2, 6:4. Матч тривав 1 годину 41 хвилину.

Antalya 21 – ITF W15

Анталія, Туреччина

Ґрунт

1/16 фінала, 18 грудня

Єлизавета Котляр (Україна) – Анастасія Сафта (Румунія) – 6:2, 6:4

У наступному раунді Котляр зустрінеться із грузинкою Софією Сапатовою (№541 WTA). Зустріч запланована на 19 грудня, початок – о 9:00 по Києву.

Нагадаємо, у вересні цього року, Єлизавета Котляр пробилась до фіналу турніру ITF15 у болгарському місті Варна, де поступилась румунці Джорджії Кречун у двох сетах. Це був перший фінал української спортсменки на професійному рівні.