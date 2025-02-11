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Визначилася суперниця Костюк у третьому колі супертурніру у Катарі

Станіслав Матусевич — 11 лютого 2025, 21:16
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty images

Українська тенісистка Марта Костюк (21) дізналася свою суперницю по матчу третього кола турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025. Нею стала представниця Польщі Магда Лінетт (36).

У другому раунді полька за 2 години 55 хвилин здолала свою співвітчизницю Магдалену Френх (28) з рахунком 7:5, 5:7, 6:4.

Це буде друга зустріч між Костюк та Лінетт. Першу, у вересні 2023 року у американському Сан-Дієго, виграла українка.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Друге коло, 11 лютого

Магда Лінетт (Польща) – Магдалена Френх (Польща) 7:5, 5:7, 6:4

Нагадаємо, що Марта Костюк у першому колі турніру в Досі перемогла Зейнеп Сонмез (95, Туреччина), а у другому обіграла Коко Гофф (3, США).

Марта Костюк WTA 1000 Магда Лінетт

Марта Костюк

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