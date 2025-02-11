Визначилася суперниця Костюк у третьому колі супертурніру у Катарі

Українська тенісистка Марта Костюк (21) дізналася свою суперницю по матчу третього кола турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025. Нею стала представниця Польщі Магда Лінетт (36).

У другому раунді полька за 2 години 55 хвилин здолала свою співвітчизницю Магдалену Френх (28) з рахунком 7:5, 5:7, 6:4.

Це буде друга зустріч між Костюк та Лінетт. Першу, у вересні 2023 року у американському Сан-Дієго, виграла українка.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Друге коло, 11 лютого

Магда Лінетт (Польща) – Магдалена Френх (Польща) 7:5, 5:7, 6:4

Нагадаємо, що Марта Костюк у першому колі турніру в Досі перемогла Зейнеп Сонмез (95, Туреччина), а у другому обіграла Коко Гофф (3, США).