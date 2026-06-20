Костюк показала, як відновлюється перед Вімблдоном на грецькому узбережжі

Друга ракетка України Марта Костюк продовжує підготовку до Вімблдону. Після прикрої травми, яка змусила тенісистку відмовитися від виступу на престижному турнірі WTA 500 у Лондоні, спортсменка зосередилася на відновленні та поверненні до оптимальної форми.

Втім, схоже, ситуація поступово покращується. У своїх соцмережах Марта поділилася новими світлинами, на яких показала, як проходить її відновлення.

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Зараз тенісистка проводить час у Греції разом із чоловіком, поєднуючи відпочинок із підготовкою до повернення на корт.

На опублікованих кадрах українська спортсменка насолоджується сонячною погодою, мальовничими морськими пейзажами та заслуженим перепочинком після напруженої частини сезону.

Нагадаємо, Костюк точно візьме участь у Вімблдоні. Змагання основних сіток турніру відбудуться з 29 червня по 12 липня. Варто зазначити, що Еліна Світоліна і Марта Костюк знаходяться серед головних фавориток Вімблдона за версією букмекерів.

Раніше друга ракетка України показала гарячі фото з відпочинку у Греції.