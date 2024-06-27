Історичне досягнення: на Вімблдоні вперше зіграють 8 українок
Вісім українських тенісисток зіграють в основній сітці Вімблдону-2024, що є новим національним рекордом.
Про це повідомляє Суспільне.
До цього найбільша кількість українок була представлена у 2007 році — 7.
В основу турніру напряму потрапили: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль.
Напередодні кваліфікацію подолали Юлія Стародубцева та Дарина Снігур, для яких це буде перший виступ в основній сітці.
Ще дві українки — Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва, не змогли пройти кваліфікацію.