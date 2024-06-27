Історичне досягнення: на Вімблдоні вперше зіграють 8 українок

Вісім українських тенісисток зіграють в основній сітці Вімблдону-2024, що є новим національним рекордом.

Про це повідомляє Суспільне.

До цього найбільша кількість українок була представлена у 2007 році — 7.

В основу турніру напряму потрапили: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль.

Напередодні кваліфікацію подолали Юлія Стародубцева та Дарина Снігур, для яких це буде перший виступ в основній сітці.

Ще дві українки — Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва, не змогли пройти кваліфікацію.