Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Історичне досягнення: на Вімблдоні вперше зіграють 8 українок

Олександр Булава — 27 червня, 23:06
Історичне досягнення: на Вімблдоні вперше зіграють 8 українок

Вісім українських тенісисток зіграють в основній сітці Вімблдону-2024, що є новим національним рекордом.

Про це повідомляє Суспільне.

До цього найбільша кількість українок була представлена у 2007 році — 7.

В основу турніру напряму потрапили: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль.

Напередодні кваліфікацію подолали Юлія Стародубцева та Дарина Снігур, для яких це буде перший виступ в основній сітці.

Ще дві українки — Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва, не змогли пройти кваліфікацію.

Ангеліна Калініна Вімблдон Дарина Снігур Марта Костюк Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Катерина Байндл Юлія Стародубцева

Вімблдон

Снігур перемогла турецьку тенісистку у фіналі кваліфікації Вімблдону
Стародубцева кваліфікувалася до основної сітки Вімблдону
Стародубцева переграла росіянку на шляху у фінал кваліфікації Вімблдону
Завацька поступилась Снігур на шляху у фінал кваліфікації Вімблдону
Принципова позиція: на Вімблдоні не буде російських ганчірок

Останні новини