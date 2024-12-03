Костюк: Великий теніс залишається "дипломатичним" і спортсмени з РФ присутні на міжнародних змаганнях

Перша ракетка України Марта Костюк виступила на міжнародному форумі "Сила спортивної дипломатії" у Києві. Вона зазначила, що теніс є тим видом спорту, де росіяни можуть виступати, хоч і під нейтральним прапором.

Її слова передає пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Марта заявила, що треба робити все, щоб ізоляція спортсменів із Росії продовжувалася та ставала все активнішою.

"За останні 2,5 роки ми багато чого робили: контактували з іншими спортсменами, спілкувались з медіа, з юристами, зі спортивними чиновниками. Наразі нічого, на жаль, не було стовідсотково дієвим. Великий теніс залишається "дипломатичним" і спортсмени з рф присутні на міжнародних змаганнях, хоч і під нейтральним прапором", – заявила Костюк.

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Костюк заявляє, що треба посилювати тиск на спортсменів із держави-агресора.

"Спорт – це майданчик. Ми публічні люди, є прикладом для багатьох. Тому нам важливо говорити правду і використовувати цей майданчик, щоб говорити про війну і справедливість. Я сподіваюсь, до цього процесу долучиться все більше спортсменів", –резюмувала тенісистка.

Раніше Ольга Харлан наголосила, що українські спортсмени повинні і надалі під час виступів нагадувати світу, що в Україні триває війна.