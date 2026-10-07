Костюк запалила мережу яскравими фото у купальнику: тенісистка поділилася, як проводить останні теплі дні

Українська тенісистка Марта Костюк продовжує відновлення після травми зап'ястя та поки змушена залишатися поза кортом.

Через ушкодження спортсменка пропускає турнір у Пекіні, однак не втрачає можливості насолодитися останніми теплими днями.

Костюк вирушила на відпочинок біля води та поділилася з підписниками атмосферними кадрами. На нових фото Марта позує у яскравому купальнику, демонструючи чудовий настрій та насолоджуючись сонячною погодою.

"Ловлю останні промені сонця", – написала тенісистка, супроводивши публікацію теплим осіннім посланням.

Нагадаємо, Костюк продовжує відновлюватися від травми правого зап'ястя, якої вона зазнала у серпні на іншому "тисячнику" в Цинциннаті. Через це українка не зуміла зіграти за національну збірну в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.

Через ушкодження Марта відмовилася від участі від турніру серії WTA 1000, який з 30 вересня по 11 жовтня проходить у китайському Пекіні.