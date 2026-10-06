Костюк уперше побувала на модному показі в Парижі: Vogue Ukraine показав підготовку тенісистки

Українська тенісистка Марта Костюк, яка зараз відновлюється після травми, зробила незвичний для себе крок та вперше в житті відвідала модний показ. Спортсменка стала гостею Тижня моди у Парижі, де побувала на шоу Tom Ford.

Підготовку Марти до важливої для неї події показав Vogue Ukraine. Сама Костюк зізналася, що перед дебютним виходом у світ моди відчувала неабияке хвилювання, адже раніше ніколи не була на подібних заходах.

"Я дуже схвильована, трохи нервую, але неймовірно щаслива бути тут", – розповіла українка.

Особливо символічним для Марти стало те, що її перший модний показ — саме Tom Ford. Тенісистка зізналася, що не знає, чого очікувати від шоу, однак найбільше чекала на зустріч із Гайдером Акерманном — креативним директором бренду.

За словами Костюк, вона давно мріяла про цей момент і була дуже рада, що він нарешті настав.

У Марти також запитали, що їй дається легше — теніс чи мода. Українка не стала робити однозначний вибір, відповівши, що наразі перебуває у цих сферах на дещо різних рівнях.

"Легко не буває ніде", – підкреслила Костюк.

Нагадаємо, Костюк продовжує відновлюватися від травми правого зап'ястя, якої вона зазнала у серпні на іншому "тисячнику" в Цинциннаті. Через це українка не зуміла зіграти за національну збірну в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.

Через ушкодження Марта відмовилася від участі від турніру серії WTA 1000, який з 30 вересня по 11 жовтня відбудеться у китайському Пекіні.