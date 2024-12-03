Харлан: Ми маємо не забувати транслювати у світ, що війна в Україні триває

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан заявила, що українські спортсмени мають нагадувати світу, що в Україні триває війна.

Її слова на міжнародному форумі "Сила спортивної дипломатії" у Києві цитує пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

"Ми повинні продовжувати жити, але не забувати транслювати у світ, що війна в Україні триває. Наші іноземні колеги бачать, що українські спортсмени тренуються,тому думають, що у нас все добре, але це не так.

Під час Олімпійських ігор у Парижі Харлан взяла на себе задачу розповідати світу, що відбувається в Україні, в яких умовах тренувалися спортсмени – хто в окупації, хто був змушений виїхати за кордон, але все-так знаходити способи тренуватися в складних для них умовах.

Ми є голосом нашої країни. І ми маємо розповідати, що відбувається. Все менше від колег я чую, чи війна ще триває, тому я маю стримувати емоції та розповідати, що відбувається насправді" – підсумувала Харлан.