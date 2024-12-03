Безліч титулів та експерша ракетка світу: помер видатний австралійський тенісист

Відомий австралійський тенісист Ніл Фрейзер, який був першою ракеткою світу в одиночному та парному розрядах, помер у 91-річному віці.

Про це повідомила Федерація тенісу Австралії.

Причину його смерті не вказали. Ніл Фрейзер народився 3 жовтня 1933 року у Мельбурні.

Вперше взяв участь у чемпіонаті Австралії у 1952 році. Через три роки Фрейзер дійшов до фіналу турніру Вімблдону в чоловічому парному розряді, а в одиночному розряді став переможцем турніру Wimbledon Plate. У одиночному розряді він вигравав турніри Великого шолома тричі, у чоловічому та змішаному парному розряді – 16 разів.

З 1949 до 1962 року він у складі збірної Австралії чотири роки поспіль вигравав Кубок Девіса.

Згодом став тренером національної збірної, яка під його керівництвом ще 4 рази вигравала Кубок Девіса (1973, 1977, 1983, 1986).

1984 року був внесений до Міжнародної зали тенісної слави. Через два роки його ввели до Зали спортивної слави Австралії.

A true legend of Australian tennis, who will be missed by so many around the world 💚💛



Vale Neale Fraser. pic.twitter.com/AGSAmG8aRJ — TennisAustralia (@TennisAustralia) December 3, 2024

Нагадаємо, пішла у засвіти легендарна німецька спортсменка Ільке Вілудда, яка вигравала золото Олімпійських ігор та брала участь у Паралімпіаді.