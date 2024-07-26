Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк: Знаю багатьох наших спортсменів, але ні з ким не бачилася особисто

Ігор Чернявський — 26 липня, 16:55
Костюк: Знаю багатьох наших спортсменів, але ні з ким не бачилася особисто

Перша ракетка України Марта Костюк ще не знайома з багатьма представниками України в інших видах спорту.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Великому тенісу України".

"Насправді я знаю багатьох наших спортсменів, але ні з ким не бачилася особисто. Мені дуже, дуже цікаво подивитися інші види спорту, відчути їхню атмосферу. Наприклад, я колись ходила на футбол і на баскетбол, тобто, атмосфера більш-менш зрозуміла, але я ніколи не ходила на інші види спорту. Це, звісно, дуже цікаво.

Я б хотіла особисто познайомитися з Ярославою Магучіх, з іншими спортсменами. Це круто. Я вважаю, що це круто, якщо ти маєш можливість піти подивитися інші види спорту. Я сподіваюся, що буде час між матчами, оскільки я граю пару і одиночку, у мене будуть дуже зайняті дні. Але я сподіваюся, що я зможу подивитися інші види спорту також", — сказала Костюк.

Раніше Марта поділилася очікуваннями від Олімпійських ігор-2024. У першому колі одиночного розряду вона зіграє проти росіянки з казахстанським громадянством, яка нещодавно обіграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек.

Марта Костюк Ярослава Магучіх

Марта Костюк

Визначилися суперниці українських тенісисток на Олімпійських іграх-2024
Костюк: Олімпіада — це спогади на все життя
Світоліна, Магучіх, Білодід: за ким з українських олімпійців найбільше стежать в Instagram
На Вімблдоні-2024 українці переступили позначку у 100 перемог
Шість українок гарантували собі місце в основній сітці US Open-2024

Останні новини