Костюк: Знаю багатьох наших спортсменів, але ні з ким не бачилася особисто

Перша ракетка України Марта Костюк ще не знайома з багатьма представниками України в інших видах спорту.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Великому тенісу України".

"Насправді я знаю багатьох наших спортсменів, але ні з ким не бачилася особисто. Мені дуже, дуже цікаво подивитися інші види спорту, відчути їхню атмосферу. Наприклад, я колись ходила на футбол і на баскетбол, тобто, атмосфера більш-менш зрозуміла, але я ніколи не ходила на інші види спорту. Це, звісно, дуже цікаво.

Я б хотіла особисто познайомитися з Ярославою Магучіх, з іншими спортсменами. Це круто. Я вважаю, що це круто, якщо ти маєш можливість піти подивитися інші види спорту. Я сподіваюся, що буде час між матчами, оскільки я граю пару і одиночку, у мене будуть дуже зайняті дні. Але я сподіваюся, що я зможу подивитися інші види спорту також", — сказала Костюк.