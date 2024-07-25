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Костюк: Олімпіада — це спогади на все життя

Андрій Яросименко — 25 липня, 09:48
Костюк: Олімпіада — це спогади на все життя

Перша ракетка України Марта Костюк вважає, що участь в Олімпійських іграх залишає спогади на все життя.

Її слова передає BTU.

"Звичайно, це зовсім інший формат для мене, щось нове. А нове — це завжди хвилююче, цікаво і навіть іноді трішки страшно, але це нормально. Я з нетерпінням чекаю на свій виступ, і хочу відчути цю атмосферу, коли ти граєш за країну і без команди. Так, ми граємо в Кубку Біллі Джин Кінг за країну, але там ми граємо в команді. А тут ти граєш один. Це дуже-дуже цікавий досвід. Я сподіваюся, що він буде незабутнім. Звичайно, Олімпіада це спогади на все життя. І якщо ти один раз олімпієць, то ти назавжди олімпієць", — сказала Марта.

Олімпійський тенісний турнір пройде на грунтових кортах Ролан Гаррос з 27 липня до 4 серпня.

Нагадаємо, збірна України з футболу вже стартувала на Олімпійських іграх-2024. Команда Руслана Ротаня забила першою у ворота Іраку, але сумнівний пенальті та дальній удар звели усі зусилля нанівець.

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Марта Костюк

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