Українська машина: Костюк показала, як готується до Вімблдону у тренажерному залі

Марта Костюк вийшла на фінішну пряму підготовки до Вімблдону, і судячи з останнього відео, яке з'явилося у її соцмережах, до турніру вона підходить у повній бойовій готовності.

Українська тенісистка показала фрагмент інтенсивного тренування в спортзалі, де прокачує руки та спину на тренажері.

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Потужні рухи, максимальна концентрація й технічна чіткість – Марта виглядає як справжня спортивна машина, готова ламати суперниць не лише на корті, а й у фітнес-залі.

Нагадаємо, напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Марта Костюк зробила крок назад та опустилася на 26 місце.

Раніше повідомлялося, що українка сенсаційно вилетіла із Ролан Гаррос, не зумівши подолати першу стадію змагань.