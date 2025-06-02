Готується до виступів Марти: Вімблдон перетворив на мем легендарне сальто Костюк на турнірі

Українська тенісистка Марта Костюк несподівано опинилася в центрі веселого мему.

Офіційні сторінки Вімблдону поділилися креативним відео, в якому поєднали божевільні кадри з традиційного британського змагання, гонки за головкою сиру з пагорба, та ефектне сальто української тенісистки.

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У першій частині ролика учасник біжить униз по схилу, переслідуючи сир, і при цьому болюче падає. Саме в цей момент монтаж переходить до акробатичного сальто Костюк, яке вона виконала після вдалої кваліфікації на турнір у 2018 році. Далі – динамічна нарізка її найкращих моментів на корті.

Нагадаємо, минулого тижня жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Марта Костюк зробила крок вгору та піднялася на 25 місце.

Раніше повідомлялося, що українка сенсаційно вилетіла із Ролан Гаррос, не зумівши подолати першу стадію змагань.