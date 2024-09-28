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Костюк відреагувала на виліт у другому колі одиночного розряду турніру в Пекіні

Андрій Яросименко — 28 вересня, 09:13
Костюк відреагувала на виліт у другому колі одиночного розряду турніру в Пекіні
Марта Костюк
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк (18) прокоментувала свою поразку у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай.

Відповідний допис вона опублікувала в Instagram.

"Важкий день на роботі, але дивовижне життя. Вдячна своїй сім'ї та команді за те, що вони були моєю найбільшою підтримкою. Готова закінчити рік сильною та готова до деяких парних матчів з Людмилою Кіченок", – написала перша ракетка України.

Зазначимо, що перший поєдинок у парному розряді Костюк та Кіченок проведуть вже сьогодні, 28 вересня. Початок запланований на 12:25 за київським часом.

Суперницями українок стане дует американки Тейлор Таунсенд та представниці Чехії Катеріни Сінякової, яку напередодні у другому колі тисячника здолала інша українська тенісистка – Юлія Стародубцева.

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