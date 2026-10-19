Світоліна і Костюк зберегли позиції, Снігур встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA

В оновленому 19 жовтня рейтингу WTA позиції тенісисток у першій десятці не змінилися. Еліна Світоліна продовжує перебувати на шостому місці, Марта Костюк залишилася десятою.

Відзначимо стрибок на 11 позицію тріумфаторки турніру WTA 1000 в Ухані, польки Маї Хвалінської.

Третя ракетка України, Дар'я Снігур, покращила свій особистий рекорд, піднявшись на 40-й рядок рейтингу.

48-ю залишилася Ангеліна Калініна, а Юлія Стародубцева (51) і Олександра Олійникова (54) втратили позиції.

Даяна Ястремська залишилася на 103 місці, а Вероніка Подрез – на 124-му.

Два кроки вниз зробила Анастасія Соболєва (169), Катаріна Завацька продовжує перебувати на 248 рядку.

Рейтинг WTA

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9197; (2). Аріна Сабалєнка (-) – 7560; (3). Мірра Андрєєва (-) – 6371; (4). Джессіка Пегула (США) – 6235; (5). Коко Гофф (США) – 5974; (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5131; (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4833; (8). Лінда Носкова (Чехія) – 4679; (9). Іга Швьонтек (Польща) – 4389; (10). Марта Костюк (Україна) – 3920;

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40 (42). Дар'я Снігур (Україна) – 1280;

48 (48). Ангеліна Калініна (Україна) – 1107;

51 (44). Юлія Стародубцева (Україна) – 1096;

54 (51). Олександра Олійникова (Україна) – 1082;

103 (103). Даяна Ястремська (Україна) – 732;

124 (124). Вероніка Подрез (Україна) – 596;

169 (167). Анастасія Соболєва (Україна) – 457;

248 (266). Катаріна Завацька (Україна) – 304.

Нагадаємо, що поточного тижня Марта Костюк і Ангеліна Калініна зіграють на турнірі WTA 500 у китайському Нінбо.