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Світоліна і Костюк зберегли позиції, Снігур встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 19 жовтня 2026, 08:15
Світоліна і Костюк зберегли позиції, Снігур встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
Дар'я Снігур
Getty Images

В оновленому 19 жовтня рейтингу WTA позиції тенісисток у першій десятці не змінилися. Еліна Світоліна продовжує перебувати на шостому місці, Марта Костюк залишилася десятою.

Відзначимо стрибок на 11 позицію тріумфаторки турніру WTA 1000 в Ухані, польки Маї Хвалінської.

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Третя ракетка України, Дар'я Снігур, покращила свій особистий рекорд, піднявшись на 40-й рядок рейтингу.

48-ю залишилася Ангеліна Калініна, а Юлія Стародубцева (51) і Олександра Олійникова (54) втратили позиції.

Даяна Ястремська залишилася на 103 місці, а Вероніка Подрез – на 124-му.

Два кроки вниз зробила Анастасія Соболєва (169), Катаріна Завацька продовжує перебувати на 248 рядку.

Рейтинг WTA

  1. (1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9197;
  2. (2). Аріна Сабалєнка (-) – 7560;
  3. (3). Мірра Андрєєва (-) – 6371;
  4. (4). Джессіка Пегула (США) – 6235;
  5. (5). Коко Гофф (США) – 5974;
  6. (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5131;
  7. (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4833;
  8. (8). Лінда Носкова (Чехія) – 4679;
  9. (9). Іга Швьонтек (Польща) – 4389;
  10. (10). Марта Костюк (Україна) – 3920;

...

40 (42). Дар'я Снігур (Україна) – 1280;
48 (48). Ангеліна Калініна (Україна) – 1107;
51 (44). Юлія Стародубцева (Україна) – 1096;
54 (51). Олександра Олійникова (Україна) – 1082;
103 (103). Даяна Ястремська (Україна) – 732;
124 (124). Вероніка Подрез (Україна) – 596;
169 (167). Анастасія Соболєва (Україна) – 457;
248 (266). Катаріна Завацька (Україна) – 304.

Нагадаємо, що поточного тижня Марта Костюк і Ангеліна Калініна зіграють на турнірі WTA 500 у китайському Нінбо.

Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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