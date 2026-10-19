Світоліна і Костюк зберегли позиції, Снігур встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
В оновленому 19 жовтня рейтингу WTA позиції тенісисток у першій десятці не змінилися. Еліна Світоліна продовжує перебувати на шостому місці, Марта Костюк залишилася десятою.
Відзначимо стрибок на 11 позицію тріумфаторки турніру WTA 1000 в Ухані, польки Маї Хвалінської.
Третя ракетка України, Дар'я Снігур, покращила свій особистий рекорд, піднявшись на 40-й рядок рейтингу.
48-ю залишилася Ангеліна Калініна, а Юлія Стародубцева (51) і Олександра Олійникова (54) втратили позиції.
Даяна Ястремська залишилася на 103 місці, а Вероніка Подрез – на 124-му.
Два кроки вниз зробила Анастасія Соболєва (169), Катаріна Завацька продовжує перебувати на 248 рядку.
Рейтинг WTA
- (1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9197;
- (2). Аріна Сабалєнка (-) – 7560;
- (3). Мірра Андрєєва (-) – 6371;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 6235;
- (5). Коко Гофф (США) – 5974;
- (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5131;
- (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4833;
- (8). Лінда Носкова (Чехія) – 4679;
- (9). Іга Швьонтек (Польща) – 4389;
- (10). Марта Костюк (Україна) – 3920;
...
40 (42). Дар'я Снігур (Україна) – 1280;
48 (48). Ангеліна Калініна (Україна) – 1107;
51 (44). Юлія Стародубцева (Україна) – 1096;
54 (51). Олександра Олійникова (Україна) – 1082;
103 (103). Даяна Ястремська (Україна) – 732;
124 (124). Вероніка Подрез (Україна) – 596;
169 (167). Анастасія Соболєва (Україна) – 457;
248 (266). Катаріна Завацька (Україна) – 304.
Нагадаємо, що поточного тижня Марта Костюк і Ангеліна Калініна зіграють на турнірі WTA 500 у китайському Нінбо.