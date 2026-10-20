Костюк легко вийшла у чвертьфінал парного розряду турніру WTA 500 у Нінбо

Українка Марта Костюк разом із канадійкою Лейлою Фернандес вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо, обігравши на старті дует Єкатерине Горгодзе (Грузія)/Юлія Путінцева (Казахстан).

Гра тривала 54 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

За матч Костюк і Фернандес 1 раз подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 6 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 2 помилки на подачі та 2 брейки.

BNB Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Перше коло парного розряду, 20 жовтня

Марта Костюк (Україна)/Лейла Фернандес (Канада) – Єкатерине Горгодзе (Грузія)/Юлія Путінцева (Казахстан) 6:1, 6:2

У наступному колі змагань україно-канадський дует зіграє проти сильніших у матчі між першими сіяними Крістіною Букшею (Іспанія)/Ніколь Меліхар (США) та італійками Сарою Еррані та Жасмін Паоліні.

Костюк також виступить у Нінбо в одиночному розряді, де посіяна під третім номером і стартуватиме з другого кола.