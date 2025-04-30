Що ця жінка робить у тенісі: росіянку захейтили в соцмережах після поразки від Костюк

Вчора, 29 квітня, відбувся матч у межах 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді між Мартою Костюк і "нейтральною" Анастасією Потаповою.

Українка здобула впевнену перемогу над росіянкою, обігравши її з рахунком 6:3, 6:2. Після гри на Потапову вилилась хвиля хейту.

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В Інстаграмі під її останнім дописом фанати (і не тільки) взялися громити "нейтральну" тенісистку за програш Марті. Інтернет-експерти вважають, що друга ракетка України і досі грає з ушкодженням, через що Потапова мала б її легко обігрувати. На ділі все вийшло інакше.

У росіянки здавали нерви, вона волала, матюкалася і просто не могла змиритися із тим, що поступається Костюк. За це користувачі знищили росіянку, поставивши резонне запитання: "Що ця жінка тут робить?"

Нагадаємо, напередодні визначилися усі чвертьфіналістки на турнірі WTA 1000 в Мадриді.

Марта Костюк зіграє проти "нейтральної" Аріни Сабалєнки, яка очолює жіночий світовий рейтинг. Матч відбудеться у середу, 30 квітня.