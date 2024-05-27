Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк: У якийсь момент я почала грати, не звертаючи уваги на рахунок

Владислав Уткін — 27 травня, 18:06
Костюк: У якийсь момент я почала грати, не звертаючи уваги на рахунок

Українська тенісистка Марта Костюк (20) поділилася емоціями після напруженого поєдинку проти Лаури Пігоссі з Бразилії (119) у першому раунді Ролан Гаррос.

Спортсменка прокоментувала драматичну гру в інтерв'ю ВТУ.

"Чи був момент, коли я стала вірити, що можу виграти цей матч? Якраз я говорила про це з Сандрою і сказала їй про те, що під час матчу, за будь-якого рахунку, я не уявляла собі, що програю цю гру. Я сама собі говорила щось на кшталт: "Марто, як ти збираєшся виграти цей матч?", але знаєте буває такий стан, коли ти граєш матч і не уявляєш, що ти можеш його програти. У якийсь момент я просто стала грати, не звертаючи уваги на рахунок. Просто робила свою роботу", — розповіла Марта.

Нагадаємо, Костюк пройшла у друге коло Ролан Гаррос, відігравшись з 0:4 в третьому сеті.

27 квітня ще три українки Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева розпочнуть свій шлях на турнірі серії Grand Slam.


Roland Garros Марта Костюк Ролан Гаррос

Марта Костюк

Прикра травма Цуренко та важкі ігри Костюк і Ястремської: українки зіграли перші матчі на Ролан Гаррос
Костюк і Ястремська пробилися в друге коло Roland Garros-2024, Цуренко через травму покидає турнір
На характері: Костюк пройшла у друге коло Ролан Гаррос, відігравшись з 0:4 в третьому сеті
Рейтинг WTA: регрес Світоліної та повернення Калініної в топ-50
Шість українок стартують в основній сітці Roland Garros й троє з них – сіяні. Четверте коло – реальність чи межа мрій?

Останні новини