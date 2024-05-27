Костюк: У якийсь момент я почала грати, не звертаючи уваги на рахунок

Українська тенісистка Марта Костюк (20) поділилася емоціями після напруженого поєдинку проти Лаури Пігоссі з Бразилії (119) у першому раунді Ролан Гаррос.

Спортсменка прокоментувала драматичну гру в інтерв'ю ВТУ.

"Чи був момент, коли я стала вірити, що можу виграти цей матч? Якраз я говорила про це з Сандрою і сказала їй про те, що під час матчу, за будь-якого рахунку, я не уявляла собі, що програю цю гру. Я сама собі говорила щось на кшталт: "Марто, як ти збираєшся виграти цей матч?", але знаєте буває такий стан, коли ти граєш матч і не уявляєш, що ти можеш його програти. У якийсь момент я просто стала грати, не звертаючи уваги на рахунок. Просто робила свою роботу", — розповіла Марта.

Нагадаємо, Костюк пройшла у друге коло Ролан Гаррос, відігравшись з 0:4 в третьому сеті.

27 квітня ще три українки Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева розпочнуть свій шлях на турнірі серії Grand Slam.



