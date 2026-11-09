У мене не було жодного плану: Носкова розібрала перемогу над Костюк на Підсумковому турнірі

Чеська тенісистка Лінда Носкова (8) залишилася задоволеною своєю переможною грою у матчі проти Марти Костюк (10) на старті Підсумкового турніру WTA 2026.

Слова чешки цитує Великий теніс України.

"У мене не було жодного плану. Я ніколи не виходжу на корт із готовим планом. Завжди намагаюся зосереджуватися на власній грі, насамперед на своїй подачі. Я знаю, що вона може дуже допомогти мені у складні моменти. Але сьогодні я також намагалася скорочувати розіграші. Це було помітно і в моїй грі на прийомі. Я намагалася трохи частіше виходити до сітки, щоб прискорювати гру", – заявила кривдниця Костюк.

Носкова розповіла, чи важливо їй досконало вивчити суперниць, з якими зустрічається на WTA Finals.

"Це дуже важливо. Тут лише вісім чи дев'ять тенісисток, і конкуренція надзвичайно висока. Ми всі дуже добре знаємо одна одну. Цього року кожна з нас уже кілька разів грала проти інших учасниць. Тому це складно. Ти добре знаєш цих тенісисток, але водночас кожен матч відрізняється від попереднього. Не можна очікувати, що все складатиметься на твою користь лише тому, що ти добре знаєш суперницю", – сказала Лінда.

Цікаво, що тенісистки провели четверту лобову дуель у поточному сезоні. У проведених очних зустрічах українка здобула лише одну перемогу.

Попереду у Носкової та Костюк зустрічі з американками – Коко Гофф (4) та Джессікою Пегулою (5). Поєдинки заплановані на 10-11 листопада.

Окрім Костюк, у Підсумковому турнірі бере участь перша ракетка України Еліна Світоліна (6). Волею жереба вонапотрапила до групи 2 і свій стартовий поєдинок проведе 9 листопада проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої (3).