Перебуваю у дещо іншому становищі, ніж решта тенісисток: Костюк оцінила свій старт на WTA Finals

Друга ракетка України Марта Костюк (10) після своєї поразки від чешки Лінди Носкової (8) на старті WTA Finals розповіла, що зараз перебуває в іншій ситуації, аніж решта тенісисток Підсумкового турніру.

Слова 24-річної киянки цитує Великий теніс України.

"Думаю, зараз я перебуваю в дещо іншому становищі, ніж решта тенісисток. Останні кілька місяців у мене були проблеми з травмою. Тому, приїхавши сюди, я не можу сказати, що готова грати на 100 відсотків. Але для мене дуже важливо, що нарешті я не відчуваю болю в зап'ястку. Тепер можу поступово нарощувати навантаження, тренуватися та повертатися до змагань. Звичайно, всі матчі тут неймовірно складні, адже грають найкращі тенісистки світу. Але я використовую цю можливість, щоб ставати кращою. Зараз зосереджена на тому, щоб рухатися день за днем, зміцнювати зап'ясток, повертатися до змагального ритму та добре завершити сезон", – заявила Костюк.

Марта додала, що для неї грати на Підсумковому турнірі в американському Індіан-Веллсі є неймовірним привілеєм.

"Звичайно, формат трохи дивний і відрізняється від того, до чого ми звикли. Але я сприймаю кожен матч окремо. І зараз для мене не настільки важливо, виграю я чи програю. Я просто хочу ставати кращою", – наголосила тенісистка.

Костюк зазначила, що їй потрібно додавати у багатьох компонентах гри, адже вона лише поступово повертається до тренувань після ушкодження.

Марта розповіла, що змінила свою техніку подачі, тому їй потрібен час, аби до досконалості відшліфувати новий для неї стиль.

"Після цього турніру мені доведеться знову її змінювати. Але з огляду на всі обставини, у яких я перебувала протягом останніх тижнів і місяців, думаю, сьогодні я зіграла дуже добре. Ми задоволені тим, як усе пройшло. У мене взагалі не було болю в зап'ястку під час матчу, і зараз його теж немає. Це моя найбільша перемога сьогодні. Саме на цьому я намагаюся зосередитися перед наступним матчем. І знову ж таки, усі дівчата тут – найкращі у світі. Вони чудові тенісистки. Тому я розумію, що попереду складний матч і ще одна серйозна боротьба. Але я просто з нетерпінням на це чекаю", – підсумувала українка.

Нагадаємо, що Костюк замінила Єлену Рибакіну на Підсумковому турнірі WTA Finals, адже була у статусі першої запасної. Перша ракетка світу вимушено знялася зі змагань, де є чинною чемпіонкою, через погане самопочуття.

У групі 1 WTA Finals Марта ще має зіграти проти американок Джессіки Пегули (5) та Коко Гофф (4). Поєдинки заплановані на 10-те та 11-те листопада відповідно. До півфіналу виходять по двоє найкращих тенісисток із кожного квартету.

Окрім Костюк, у Підсумковому турнірі бере участь перша ракетка України Еліна Світоліна (6). Волею жереба вона потрапила до групи 2 і свій стартовий поєдинок проведе 9 листопада проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої (3).