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Ястремська програла росіянці та вилетіла з турніру WTA 500

Микола Дендак — 1 січня 2025, 10:16
Ястремська програла росіянці та вилетіла з турніру WTA 500
Даяна Ястремська
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) не змогла пробитись у третє коло турніру WTA 500 у Брісбені (Австралія).

Українка поступилася "нейтральній" Анастасії Потаповій. Матч тривав 1 годину 38 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Ястремська 5 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 3 з 4 брейк-пойнтів. У росіянки ж по одному ейсу та подвійній помилці, а також 5 реалізованих брейк-пойнтів з 10.

Це була вже 3 зустріч між цими тенісистками. Наразі рахунок 2:1 не на користь українки.

WTA 500 – одиночний розряд
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд – $922,573
1 січня, друге коло

Анастасія Потапова (-) – Даяна Ястремська (Україна) 7:5, 6:4

Нагадаємо, на цьому турнірі також виступають Ангеліна Калініна, яка напередодні здолала "нейтральну" Діану Шнайдер, та Марта Костюк.

Якщо перша ракетка України зуміє пройти Юе Юань у другому колі, то на глядачів чекатиме українське протистояння (Костюк зіграє проти Калініної) вже у третьому колі.

Даяна Ястремська WTA 500 Анастасія Потапова

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