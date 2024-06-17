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Рейтинг WTA: Костюк покращила особистий рекорд, падіння Стародубцевої

Владислав Уткін — 17 червня, 07:30
Рейтинг WTA: Костюк покращила особистий рекорд, падіння Стародубцевої

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Перша ракетка України Марта Костюк піднялась на одну позицію (З 17-ї на 16-ту) та покращила свій особистий рекорд.

Також, зазнало зміни місце Ангеліни Калініної у списку. Українка тепер стала 47-ю.

Серед українських тенісисток окремої уваги заслуговує Юлія Стародубцева, яка опустилась на 19 сходинок — 153 місце. Нагадаємо, українка зазнала невдачі у фіналі кваліфікації турніру в Берліні.

Загальний залік продовжує впевнено очолювати полька Іґа Швьонтек, яка учетверте виграла Ролан Гаррос. Раніше ми повідомляли, що титулована тенісистка пропустить початок трав'яного сезону.

Рейтинг WTA

(оновлено 10 червня 2024 року)
1 (1)Іґа Швьонтек (Польща)11695
2 (2)Коко Ґофф (США)7988
3 (3)Аріна Соболенко7788
4 (4)Єлєна Рибакіна (Казахстан)5973
5 (5)Джессіка Пегула (США)4625
6 (6)Маркета Вондроушова (Чехія)4503
7 (7)Жасмін Паоліні (Італія)4068
8 (8)Чжен Ціньвень (Китай)3945
9 (9)Марія Саккарі (Греція)3748
10 (10)Он Жабер (Туніс)3318
16 (17)Марта Костюк (Україна)2240
21 (21)Еліна Світоліна (Україна)2100
27 (27)Даяна Ястремська (Україна)1712
47 (46)Ангеліна Калініна (Україна)1221
59 (59)Леся Цуренко (Україна)1048
128 (127)Дарія Снігур (Україна)596
153 (134)Юлія Стародубцева (Україна)478
174 (182)Катерина Байндль (Україна)433
210 (208)Катаріна Завацька (Україна)358

WTA Ангеліна Калініна Катаріна Завацька Марта Костюк Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Іга Швьонтек Юлія Стародубцева Дарія Снігур

WTA

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