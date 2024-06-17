Рейтинг WTA: Костюк покращила особистий рекорд, падіння Стародубцевої

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Перша ракетка України Марта Костюк піднялась на одну позицію (З 17-ї на 16-ту) та покращила свій особистий рекорд.

Також, зазнало зміни місце Ангеліни Калініної у списку. Українка тепер стала 47-ю.

Серед українських тенісисток окремої уваги заслуговує Юлія Стародубцева, яка опустилась на 19 сходинок — 153 місце. Нагадаємо, українка зазнала невдачі у фіналі кваліфікації турніру в Берліні.

Загальний залік продовжує впевнено очолювати полька Іґа Швьонтек, яка учетверте виграла Ролан Гаррос. Раніше ми повідомляли, що титулована тенісистка пропустить початок трав'яного сезону.