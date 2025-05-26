Костюк розчулила соцмережі милими фотографіями з чоловіком

Українська тенісистка Марта Костюк знайшла кілька хвилин для особистого, і поділилася з підписниками зворушливими знімками зі своїм чоловіком.

На фото пара усміхається, відвідавши один із спонсорських івентів другої ракетки України.

" Невеликий кіномомент з вечора Wilson", – підписала знімки Марта.

Нагадаємо, Костюк та її коханий Георгій Кизименко одружилися у листопаді 2023 року. Відтоді тенісистка лише зрідка ділиться особистими моментами, тож нові фото стали приємною несподіванкою для її прихильників.

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Напередодні українська тенісистка не змогла подолати перше коло Ролан Гаррос, несподівано поступившись чешці Сарі Бейлек (6:3, 6:1).

Після матчу Марта в інтерв'ю журналісту "Чемпіона" зізналася, що мала певні проблеми, проте не стала розкривати подробиці.