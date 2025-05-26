Костюк розчулила соцмережі милими фотографіями з чоловіком
Українська тенісистка Марта Костюк знайшла кілька хвилин для особистого, і поділилася з підписниками зворушливими знімками зі своїм чоловіком.
На фото пара усміхається, відвідавши один із спонсорських івентів другої ракетки України.
"Невеликий кіномомент з вечора Wilson", – підписала знімки Марта.
Нагадаємо, Костюк та її коханий Георгій Кизименко одружилися у листопаді 2023 року. Відтоді тенісистка лише зрідка ділиться особистими моментами, тож нові фото стали приємною несподіванкою для її прихильників.
Напередодні українська тенісистка не змогла подолати перше коло Ролан Гаррос, несподівано поступившись чешці Сарі Бейлек (6:3, 6:1).
Після матчу Марта в інтерв'ю журналісту "Чемпіона" зізналася, що мала певні проблеми, проте не стала розкривати подробиці.