Змінив бутси на книжки з бізнесу: колишній форвард Мілана завершив навчання у Гарварді

Колишній форвард збірної Бразилії та Мілана Пато зробив символічний крок у своєму житті. Футболіст офіційно завершив навчання у Гарвардському університеті.

На особистій сторінці в Instagram 35-річний ексфутболіст поділився моментами з випуску, підписавши фото із дипломом щасливою усмішкою.

Пато закінчив курс "Бізнес у сфері розваг, медіа та спорту", підтвердивши, що навіть після футбольної кар'єри можна відкривати нові горизонти.

Після вручення диплому бразилець зустрівся із ще одним зірковим випускником академії Себастьяном Феттелем, який напередодні також закінчив своє навчання.

Нагадаємо, ще у січні 2025 року Пато повідомив про завершення кар'єри гравця, а вже незабаром оголосив про вступ до престижного університету.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон завершив навчання на лікаря у 35-річному віці.