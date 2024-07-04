Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк та Світоліна зіграють матчі другого кола на Вімблдоні-2024

Владислав Уткін — 4 липня, 11:11
Костюк та Світоліна зіграють матчі другого кола на Вімблдоні-2024

У четвертий змагальний день, 4 липня, на Вімблдонських кортах зіграють матчі другого кола українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Дар'я Снігур.

Також, відбудуться чотири матчі першого кола парного розряду Вімблдону за участі українських тенісисток.

Розклад матчів українок 4 липня

Друге коло

13:00* Марта Костюк (19 Україна) — Дарія Севілл (82, Австралія) — корт №14, перший запуск.

15:00* Дар'я Снігур (130, Україна) — Олена Остапенко (14, Латвія) — корт №16, другий запуск.

16:30* Еліна Світоліна (21, Україна) — Юле Німаєр (90, Німеччина) — корт №17, третій запуск.

Парний розряд (Перше коло)

16:00* Марта Костюк/Єлена-Габріела Русе (Україна/Румунія) — Джуліана Олмос/Олександра Панова (13, Мексика/-)

17:30* Надія Кіченок/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) — Наїкта Бейнс/Амелія Раєцкі (Велика Британія, WC)

18:00* Людмила Кіченок/Олена Остапенко (9, Україна/Латвія) — Дар'я Севілл/Юань Юе (Австралія/Китай)

18:00* Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) — Коко Гауфф/Джессіка Пегула (11, США)

* — час орієнтовний, залежно від попередніх матчів.

Зазначимо, що Костюк мала зіграти поєдинок проти Севілл 3 липня, однак гра була перенесена через дощ.

Напередодні, Даяна Ястремська зробила камбек проти Варвари Грачової вийшла у третє коло трав'яного мейджору.

Wimbledon Марта Костюк Еліна Світоліна Дарія Снігур Вімблдон-2024

Wimbledon

Ястремська не потиснула руку Грачовій після матчу на Вімблдоні
Світоліна не без проблем переграла Лінетт у першому колі Вімблдону-2024
Джоковичу дозволили порушити суворе правило Вімблдону
Костюк та Ястремська зіграють матчі другого кола на Вімблдоні-2024
Гру Світоліної на Вімблдоні перенесли, Байндль, Калініна свої матчі програли, Снігур вийшла в наступне коло

Останні новини