Костюк та Світоліна зіграють матчі другого кола на Вімблдоні-2024

У четвертий змагальний день, 4 липня, на Вімблдонських кортах зіграють матчі другого кола українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Дар'я Снігур.

Також, відбудуться чотири матчі першого кола парного розряду Вімблдону за участі українських тенісисток.

Розклад матчів українок 4 липня

Друге коло

13:00* Марта Костюк (19 Україна) — Дарія Севілл (82, Австралія) — корт №14, перший запуск.

15:00* Дар'я Снігур (130, Україна) — Олена Остапенко (14, Латвія) — корт №16, другий запуск.

16:30* Еліна Світоліна (21, Україна) — Юле Німаєр (90, Німеччина) — корт №17, третій запуск.

Парний розряд (Перше коло)

16:00* Марта Костюк/Єлена-Габріела Русе (Україна/Румунія) — Джуліана Олмос/Олександра Панова (13, Мексика/-)

17:30* Надія Кіченок/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) — Наїкта Бейнс/Амелія Раєцкі (Велика Британія, WC)

18:00* Людмила Кіченок/Олена Остапенко (9, Україна/Латвія) — Дар'я Севілл/Юань Юе (Австралія/Китай)

18:00* Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) — Коко Гауфф/Джессіка Пегула (11, США)

* — час орієнтовний, залежно від попередніх матчів.

Зазначимо, що Костюк мала зіграти поєдинок проти Севілл 3 липня, однак гра була перенесена через дощ.

Напередодні, Даяна Ястремська зробила камбек проти Варвари Грачової вийшла у третє коло трав'яного мейджору.