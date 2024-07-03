Матч Костюк на Вімблдоні перенесли

Українська тенісистка Марта Костюк (19) не зможе провести матч другого кола Вімблдона-2024 проти австралійки Дар'ї Севілл (82).

Гру було перенесено через дощ.

Марта проведе свій поєдинок завтра, 4 липня, орієнтовний час початку — 13:00 за київським часом. Це буде друга зустріч тенісисток, першу українка виграла.

У наступному раунді переможниця матчу зіграє з тріумфаторкою пари Ван Яфань (71) — Медісон Кіз (13).

Нагадаємо, що Костюк успішно стартувала на Вімблдоні-2024 з перемоги над представницею Словаччини Ребекою Шрамковою.

Також після перенесеного матчу Еліна Світоліна врешті змогла зіграти в першому колі Вімблдону-2024. У важкому поєдинку торішня фіналістка обійшла польку Магду Лінетт.