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Матч Костюк на Вімблдоні перенесли

Андрій Яросименко — 3 липня, 19:33
Матч Костюк на Вімблдоні перенесли

Українська тенісистка Марта Костюк (19) не зможе провести матч другого кола Вімблдона-2024 проти австралійки Дар'ї Севілл (82).

Гру було перенесено через дощ.

Марта проведе свій поєдинок завтра, 4 липня, орієнтовний час початку — 13:00 за київським часом. Це буде друга зустріч тенісисток, першу українка виграла.

У наступному раунді переможниця матчу зіграє з тріумфаторкою пари Ван Яфань (71) — Медісон Кіз (13).

Нагадаємо, що Костюк успішно стартувала на Вімблдоні-2024 з перемоги над представницею Словаччини Ребекою Шрамковою.

Також після перенесеного матчу Еліна Світоліна врешті змогла зіграти в першому колі Вімблдону-2024. У важкому поєдинку торішня фіналістка обійшла польку Магду Лінетт.

Вімблдон Марта Костюк Дар'я Севілл Вімблдон-2024

Вімблдон

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