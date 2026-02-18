Креативне вітання для фанатів: Костюк намалювала листівку до китайського Нового року

Друга ракетка України Марта Костюк долучилася до святкування китайського Нового року та записала тепле відеопривітання для вболівальників.

Тенісистка взяла участь у креативному челенджі від офіційного Instagram-акаунту турніру China Open. За умовами завдання, спортсменка мала лише 30 секунд, щоб намалювати святкову листівку.

Костюк із усмішкою впоралася із викликом: на її малюнку з'явилися ялинка, тенісний м'яч та логотип її технічного спонсора.

Нагадаємо, Марта продовжує відновлюватись від розриву зв'язки лівої ноги, отриманого нею в матчі першого кола Australian Open проти француженки Ельзи Жакмо. Той поєдинок українка зуміла дограти, але все ж поступилася.

Костюк вже пропустила аналогічний дубайському за категорією турнір у катарській Досі.