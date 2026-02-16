Пішла у ванну і просто розплакалася: Костюк – про дискваліфікацію Гераскевича на Олімпійських іграх-2026

Друга ракетка України Марта Костюк розповіла, що була шокована рішенням МОК дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскавича на Олімпійських іграх-2026.

Слова тенісистки наводить BTU.

"Я дізналася про це рішення в перерві між тренуваннями, пішла у ванну і просто розплакалася, тому що прийняла це дуже близько до серця, особливо як спортсменка. У тенісі все зовсім інакше в порівнянні з тими видами спорту, де люди буквально будують все своє життя навколо Олімпіади.

У мене виникло почуття люті і глибоке відчуття несправедливості в цьому світі, враховуючи ту щоденну боротьбу і ту катастрофу, через яку щодня проходять українці, включаючи мою сім'ю і моїх друзів. І знаєте, те, що подібне відбувається на додачу до всього іншого, просто не вкладається у мене в голові", – сказала Марта.

Вона додала, що тенденція прийняття певних рішень в останні пару років у всьому світі дуже розчаровує.

"Мені здається, що у багатьох керівних органів, на жаль, немає чіткої позиції щодо своїх цінностей. І рано чи пізно це призведе до краху, тому що якщо у вас немає цінностей, немає принципів, за які ви стоїте і які ви захищаєте, я думаю, це не може бути життєздатним у довгостроковій перспективі.

І, так, я не знаю... це дуже складна тема для мене, тому що, знаєте, іноді у мене просто не вкладаються в голові певні рішення в певні моменти, і це, безумовно, було одним з них", – підкреслила Костюк.

Нагадаємо, що раніше МОК заборонив 27-річному скелетоністу використовувати його "шолом памʼяті", на якому зображені фото понад 20 загиблих українських спортсменів, яких вбили росіяни. Гераскевич виходив у ньому на три тренувальні сесії, попри заборону, але до офіційних змагань його так і не допустили.