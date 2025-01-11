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Костюк і Стародубцева зіграють у перший день Australian Open-2025 на одному з центральних кортів

Андрій Твердохліб — 11 січня 2025, 17:30
Костюк і Стародубцева зіграють у перший день Australian Open-2025 на одному з центральних кортів
Марта Костюк
Getty Images

У ніч з 11 на 12 січня, у перший змагальний день, матчі першого кола Australian Open-2025 зіграють Юлія Стародубцева та Марта Костюк.

Розклад

2:00. Юлія Стародубцева (100) – Лейла Фернандес (31), Кіа Арена, першим запуском ранкової сесії.

Раніше тенісистки не зустрічалися.



8:30*. Нао Хібіно (143) – Марта Костюк (18), Kia Арена, другим запуском вечірньої сесії, після матчу Джумур – Вукич.

Дівчата тричі грали між собою. Дві перемоги здобула Костюк, одного разу виграла японка. Останній поєдинок між тенісистками відбувся у лютому 2023-го, Костюк впевнено перемогла – 6:3, 7:6 (7).

* – орієнтовний час, залежно від попередніх матчів на арені.


Нагадаємо, в основній сітці цьогорічного Australian Open зіграють 6 українок. Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур свої матчі зіграють у другий та третій турнірні дні.

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Де дивитися

Майже в повному обсязі прямі трансляції забезпечують телеканали Євроспорт. Детальніше про трансляції – ТУТ.

З огляду на те, що Костюк і Стародубцева зіграють на одному з центральних кортів, українські вболівальники зможуть наживо переглянути поєдинки.

Ставки букмекерів

На думку ліцензійного букмекера Favbet, Марта Костюк упевнено здолає суперницю – коефіцієнт на перемогу українки – 1,18.

У протистоянні Стародубцевої та Фернандес беззаперечною фавориткою є канадійка (1,15).

Серед українок найвищі шанси тріумфувати в Мельбурні має Еліна Світоліної, проте і її успіх оцінюється фантастичним коефіцієнтом 55.


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