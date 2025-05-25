Костюк у зворушливому дописі в соцмережах розповіла, що для неї означає бути професійною спортсменкою

Друга ракетка України Марта Костюк поділилася зворушливою публікацією у соцмережах, у якій розкрила зворотний бік життя професійного спортсмена.

За словами тенісистки, за яскравими матчами, фото з різних куточків світу та гучними перемогами ховається щоденна праця, втома, постійний тиск і жертви, які залишаються поза кадром.

" Більшість людей думає, що знає, яким є життя професійного спортсмена. Вони бачать матчі. Фото. Міста. Іноді це виглядає як мрія. І так, це справді мрія. Але є й інша сторона", – написала Костюк.

Марта зізнається: справжнє професійне життя – це не лише перемоги, а й відсутність на днях народження рідних, постійні переїзди, тренування навіть у стані повного виснаження.

"Це означає ставити високі стандарти та дотримуватися їх, навіть коли ніхто не бачить. Це означає знаходити баланс між упевненістю й сумнівами, амбіціями та відпочинком", – додала тенісистка.

Попри труднощі, Костюк заявила, що пишається тим, який шлях обрала. Вона щодня продовжує боротися не лише на корті, а й із внутрішніми викликами – і це, за її словами, робить її сильнішою.

Нагадаємо, напередодні Марта першу суперницю в основній сітці Ролан Гаррос за підсумками кваліфікації. У першому колі турніру українка зіграє проти чешки Сари Бейлек (193).

На "Чемпіоні" також можна дізнатися, де дивитися онлайн-трансляцію турніру серії Grand Slam з тенісу.