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Костюк і Соболєва дізналися суперниць по першому колу Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 23 травня 2025, 18:00
Костюк і Соболєва дізналися суперниць по першому колу Ролан Гаррос
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк і Анастасія Соболєва отримали перших суперниць в основній сітці Ролан Гаррос за підсумками кваліфікації. 

Костюк (26) у першому колі турніру зіграє проти чешки Сари Бейлек (193). Саме Бейлек вибила з боротьби у фіналі кваліфікаційних змагань українку Юлію Стародубцеву (86).

Соболєвій (230), яка успішно подолала кваліфікацію та вперше в кар'єрі пробилася до основи турніру Grand Slam, із жеребом не пощастило. Вона зустрінеться з 11 ракеткою світу росіянкою Діаною Шнайдер.

Нагадаємо, що раніше своїх суперниць у першому колі основної сітки Ролан Гаррос дізналися українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Марта Костюк Ролан Гаррос Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Діана Шнайдер

Марта Костюк

Світоліна та інші українки дізналися суперниць по першому колу Ролан Гаррос
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