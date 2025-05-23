Костюк і Соболєва дізналися суперниць по першому колу Ролан Гаррос

Марта Костюк і Анастасія Соболєва отримали перших суперниць в основній сітці Ролан Гаррос за підсумками кваліфікації.

Костюк (26) у першому колі турніру зіграє проти чешки Сари Бейлек (193). Саме Бейлек вибила з боротьби у фіналі кваліфікаційних змагань українку Юлію Стародубцеву (86).

Соболєвій (230), яка успішно подолала кваліфікацію та вперше в кар'єрі пробилася до основи турніру Grand Slam, із жеребом не пощастило. Вона зустрінеться з 11 ракеткою світу росіянкою Діаною Шнайдер.

Нагадаємо, що раніше своїх суперниць у першому колі основної сітки Ролан Гаррос дізналися українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.