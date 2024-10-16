Колишній тренер Іги Швьонтек назвав причини припинення співпраці з першою ракеткою світу

Томаш Вікторовський, колишній тренер Іги Швьонтек, розповів, що рішення припинити співпрацю з першою ракеткою світу не було спонтанним.

Слова спеціаліста цитує WP SportoweFakty:

"Було дуже багато спекуляцій та інсинуацій.... Занадто багато, враховуючи, що в опублікованому комюніке наше рішення дуже чітко визначено. Достатньо прочитати його з розумінням, а не з наміром шукати сенсацій. Наше припинення співпраці відбулося з повагою до обох сторін, і жодні хитрощі цього не змінять.

Я вважаю, що загалом у нас були дуже хороші стосунки в команді. За три роки нашої інтенсивної співпраці неможливо уникнути складних ситуацій, але навіть тоді ми завжди знаходили спосіб домовитися і вийти переможцями. Пріоритетом для нас завжди була Іга і все, що пов'язано з підготовкою спортсмена на найвищому рівні.

Рішення про закінчення співпраці – це була просто необхідність. Ми ніколи не приймали раптових і, головне, непродуманих рішень".

Нагадаємо, що Швьонтек почала працювати з Вікторовським на початку грудня 2021 року. До цього протягом п'яти років її тренером був інший поляк, Пьотр Сержпутовський, з яким вона виграла три турніри WTA, включаючи перемогу на Ролан Гаррос у 2020 році.

З Вікторовським Швьонтек виграла аж 19 титулів. У період з 2022 по 2024 рік вона тричі поспіль ставала найкращою на Ролан Гаррос і додала до цього перемогу на Відкритому чемпіонаті США 2022 року. Крім того, вона завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор. Під час роботи з Вікторовським полька піднялася на позицію лідера рейтингу WTA.

Раніше повідомлялось, що причиною розриву став особистий психолог польської тенісистки Дар'я Абрамович, вплив якої на Ігу став занадто великим.