Перша ракетка світу припинила співпрацю зі своїм тренером

Польська тенісистка Іга Швьонтек (1) розпрощалася зі своїм тренером Томашем Вікторовським.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Після трьох років великих досягнень у моїй кар'єрі ми разом з Томашем Вікторовським вирішили припинити співпрацю. І я хочу почати з великої подяки тобі та сказати, що дуже цінувала нашу спільну роботу.

Вікторовський приєднався до моєї команди на три сезони, коли я дуже потребувала змін і свіжих поглядів на мою гру. Його досвід, аналітичний, стратегічний підхід та неймовірні знання про теніс допомогли нам досягти таких речей, про які я навіть не мріяла на початку нашої роботи. Нашою головною метою було стати лідером рейтингу, і тренер Вікторовський першим про це заявив.

Внаслідок таких важливих змін у моїй команді, у мене є кілька тижнів, щоб почати роботу з новим тренером. Я вже маю контакти із закордонними тренерами. Як тільки я ухвалю це рішення, я про це повідомлю", – написала Швьонтек.