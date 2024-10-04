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Перша ракетка світу припинила співпрацю зі своїм тренером

Андрій Яросименко — 4 жовтня, 14:18
Перша ракетка світу припинила співпрацю зі своїм тренером
Іга Швьонтек
WTA

Польська тенісистка Іга Швьонтек (1) розпрощалася зі своїм тренером Томашем Вікторовським.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Після трьох років великих досягнень у моїй кар'єрі ми разом з Томашем Вікторовським вирішили припинити співпрацю. І я хочу почати з великої подяки тобі та сказати, що дуже цінувала нашу спільну роботу.

Вікторовський приєднався до моєї команди на три сезони, коли я дуже потребувала змін і свіжих поглядів на мою гру. Його досвід, аналітичний, стратегічний підхід та неймовірні знання про теніс допомогли нам досягти таких речей, про які я навіть не мріяла на початку нашої роботи. Нашою головною метою було стати лідером рейтингу, і тренер Вікторовський першим про це заявив.

Внаслідок таких важливих змін у моїй команді, у мене є кілька тижнів, щоб почати роботу з новим тренером. Я вже маю контакти із закордонними тренерами. Як тільки я ухвалю це рішення, я про це повідомлю", – написала Швьонтек.

За період спільної роботи з наставником Швьонтек здобула 19 трофеїв в одиночному розряді, зокрема, тріумфувала на Відкритому чемпіонаті Франції у 2022, 2023 та 2024 роках, та на US Open-2022.

Також вона стала переможницею турніру WTA 1000 у Пекіні у 2023 році. Цьогоріч Швьонтек з особистих причин не брала участь у тисячнику.

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