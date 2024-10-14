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Названі причини закінчення співпраці між Ігою Швьонтек та її тренером

Володимир Клепач — 14 жовтня, 10:50
Названі причини закінчення співпраці між Ігою Швьонтек та її тренером
WTA

Перша ракетка світу Іга Швьонтек не звільняла свого тренера, він прийняв рішення піти сам.

Про це повідомляє Portal i.pl.

За даними джерела, що причиною розриву був особистий психолог польської тенісистки Дар'я Абрамович, вплив якої на Ігу надзвичайно великий, далеко за межами звичайних стосунків між гравцем і психологом. Йдеться навіть про те, що Абрамович навіть "допомагала" Вікторовському в питаннях тренувань і підказувала тенісистці під час матчів, як потрібно грати.

Поведінка Абрамович нервувала Вікторовського, і це роздратування виплеснулося під час цьогорічного Відкритого чемпіонату США. Тренер сам прийняв рішення припинити конфлікт із психологом Іги і пішов з команди.

Також відомо, що Абрамович просила Вікторовського залишитися, але амбітний тренер не відступив від свого рішення.

Наразі відомо, що серед кандидатів на роль нового тренера розглядаються Торбен Бельц, Вім Фіссет і Бред Гілберт.

Іга Швьонтек

Іга Швьонтек

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