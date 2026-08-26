Визначився час початку півфіналу міксту за участю Світоліної та Монфіса на US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, у ніч на 27 серпня проведуть півфінальний матч змішаного парного розряду US Open проти дуету Белінда Бенчич (Швейцарія)/Флавіо Коболлі (Італія). Поєдинок розпочнеться о 02:00 за київським часом у Нью-Йорку.

За прогнозами букмекерів, фаворитами матчу є Бенчич і Коболлі. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.54. Перемога Світоліної та Монфіса оцінюється у 2.36.

Онлайн трансляцію матчу з українським коментарем можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Змагання у змішаному парному розряді на американському мейджорі проходять до старту основних сіток турніру і проводяться за незвичайним регламентом – до чотирьох виграних геймів у сеті.

За рахунку 4:4 призначається тай-брейк, який проходить за звичними правилами. За необхідності, вирішальний третій сет відбувається у вигляді супертай-брейку до виграних 10 очок із перевагою одного з дуетів мінімум у 2 пункти.

Нагадаємо, що Світоліна та Монфіс у матчі 1/8 фіналу перемогли дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада), а у чвертьфіналі здолали перших ракеток світу в парному розряді, чешку Катерину Синякову та британця Генрі Паттена.