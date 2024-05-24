Калініна здійснила камбек проти чемпіонки Вімблдону: огляд матчу

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (56) вийшла у півфінал турніру WTA 500 у Страсбурзі, Франція. У чвертьфіналі вона здолала чешку Маркету Вондроушеву (6).

Огляд матчу

Internationaux de Strasbourg - WTA 500

Страсбург, Франція

ґрунт

Призовий фонд - $922,573

Чвертьфінал, 24 травня

Ангеліна Калініна (Україна) — Маркета Вондроушева (Чехія) 5:7, 6:3, 6:2

У півфіналі Калініна зіграє проти Даніель Коллінс (12), яка впевнено розібралася з кривдницею Еліни Світоліної. Зустріч розпочнеться 24 травня, орієнтовний початок поєдинок — 17:30 за київським часом.

Зазначимо, що Вондроушева — чинна чемпіонка Вімблдону. Це була третя очна зустріч української та чеської тенісисток, у попередніх двох вони здобули по одній перемозі.