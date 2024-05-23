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Калініна зіграє у чвертьфіналі ґрунтового турніру у Страсбурзі

Максим Салівон — 23 травня, 11:05
Калініна зіграє у чвертьфіналі ґрунтового турніру у Страсбурзі

Ангеліна Калініна (56 місце в рейтинзі WTA) зіграє проти чешки Маркети Вондроушової (6) у чвертьфіналі змагання на ґрунті Internationaux de Strasbourg, WTA 500 у французькому Страсбурзі.

Поєдинок відбудеться у четвер, 23 травня. Початок — орієнтовно о 16:30 за київським часом.

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Нагадаємо, раніше Калініна переграла француженку Фіону Ферро (142) у другому колі Internationaux de Strasbourg, а інша українка Юлія Стародубцева пробилася до фіналу кваліфікації Ролан Гаррос.

Internationaux de Strasbourg WTA Ангеліна Калініна Вондроушова

Ангеліна Калініна

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