Калініна зіграє у чвертьфіналі ґрунтового турніру у Страсбурзі

Ангеліна Калініна (56 місце в рейтинзі WTA) зіграє проти чешки Маркети Вондроушової (6) у чвертьфіналі змагання на ґрунті Internationaux de Strasbourg, WTA 500 у французькому Страсбурзі.

Поєдинок відбудеться у четвер, 23 травня. Початок — орієнтовно о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Калініна переграла француженку Фіону Ферро (142) у другому колі Internationaux de Strasbourg, а інша українка Юлія Стародубцева пробилася до фіналу кваліфікації Ролан Гаррос.