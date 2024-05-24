Фінал був так близько: Калініна поступилася у півфіналі турніру в Страсбурзі
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (56) поступилася американці Даніелі Роуз Коллінс (12) у півфіналі турніру WTA 500 у Страсбурзі (Франція).
Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 6:2. Перший сет розпочався для українки з трьох програних геймів, проте Ангеліна зуміла вирівняти гру та навіть вийти вперед. Але цього не вистачило, щоб забрати сет.
А ось у другому, попри виграний перший гейм, Калініна вже не змогла нав'язати серйозну боротьбу. Тож, зрештою, вихід у фінал святкувала американка.
Загалом українка двічі подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 2 з 4 брейк-пойнтів.
Зазначимо, що це була 4 очна зустріч між тенісистками. Поточний рахунок — 2:2.
Internationaux de Strasbourg - WTA 500
Страсбург, Франція
ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Півфінал, 24 травня
Даніель Роуз Коллінс (США) — Ангеліна Калініна (Україна) 7:6(3), 6:2
Нагадаємо, 24 травня у півфіналі Калініна перемогла чинну чемпіонку Вімблдону чешку Маркету Вондроушеву (6). У свою чергу Даніель Коллінс на цій стадії впевнено розібралася з кривдницею Еліни Світоліної.
Напередодні Ангеліна дізналась свою суперницю в основній сітці Ролан Гаррос.