Калініна перемогла Ферро та вийшла у чвертьфінал турніру в Страсбурзі
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (56) обіграла француженку Фіону Ферро (142) у другому колі турніру WTA 500 у Страсбурзі (Франція).
Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:0. В третьому вирішальному сеті Калініна не залишила жодного шансу суперниці, вигравши всі гейми.
Українка один раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 7 із 14 брейк-пойнтів.
У чвертьфіналі змагання Калініна зустрінеться з шостою ракеткою світу Маркетою Вондроушовою з Чехії.
Internationaux de Strasbourg - WTA 500
Страсбург, Франція
ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Друге коло, 22 травня
Ангеліна Калініна (Україна) — Фіона Ферро (Франція) 6:3, 3:6, 6:0
Нагадаємо, у першому колі українка здолала росіянку Анастасію Павлюченкову.
Інша представниця України Еліна Світоліна (17) паралельно змагається проти місцевої Клари Бюрель (43) у другому раунді турніру.