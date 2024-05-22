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Калініна перемогла Ферро та вийшла у чвертьфінал турніру в Страсбурзі

Владислав Уткін — 22 травня, 19:24
Калініна перемогла Ферро та вийшла у чвертьфінал турніру в Страсбурзі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (56) обіграла француженку Фіону Ферро (142) у другому колі турніру WTA 500 у Страсбурзі (Франція).

Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:0. В третьому вирішальному сеті Калініна не залишила жодного шансу суперниці, вигравши всі гейми.

Українка один раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 7 із 14 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі змагання Калініна зустрінеться з шостою ракеткою світу Маркетою Вондроушовою з Чехії.

Internationaux de Strasbourg - WTA 500
Страсбург, Франція
ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Друге коло, 22 травня

Ангеліна Калініна (Україна) — Фіона Ферро (Франція) 6:3, 3:6, 6:0

Нагадаємо, у першому колі українка здолала росіянку Анастасію Павлюченкову.

Інша представниця України Еліна Світоліна (17) паралельно змагається проти місцевої Клари Бюрель (43) у другому раунді турніру.


Internationaux de Strasbourg Ангеліна Калініна Фіона Ферро

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