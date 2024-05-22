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Світоліна поступилася Бюрель та вилетіла з турніру у Страсбурзі

Игорь Чернявский — 22 травня, 19:45
Світоліна поступилася Бюрель та вилетіла з турніру у Страсбурзі

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася фрацузькій тенісистці Кларі Бюрель (43) у другому колі турніру WTA 500 у Страсбурзі.

Матч тривав 2 години 18 хвилин та завершився з рахунком 7:6(1), 4:6, 6:1.

Українці не вдалося жодного разу подати навиліт, тоді як суперниця зробила три ейси. Також Світоліна значно більше помилялася при подачах у її пасиві 5 подвійних помилок.

Internationaux de Strasbourg - WTA 500
Страсбург, Франція
ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Перше коло, 22 травня

Клара Бюрель (Франція) — Еліна Світоліна (Україна) 7:6(1), 4:6, 6:1

Інша представниця України Ангеліна Калініна продовжує участь на турнірі. У другому колі вона перемогла Фіону Ферро.

Раніше стало відомо, що 6 українок гарантували собі участь в основній сітці Вімблдону.

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