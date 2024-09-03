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Визначилися суперниці Кіченок та Остапенко у чвертьфіналі парного розряду US Open-2024

Андрій Яросименко — 3 вересня, 11:20
Визначилися суперниці Кіченок та Остапенко у чвертьфіналі парного розряду US Open-2024
Людмила Кіченок та Олена Остапенко
Getty images

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко зіграють у чвертьфіналі парного розряду US Open-2024.

Матч відбудеться сьогодні, 3 вересня, початок — о 19:30 за київським часом.

Після перемоги над бразилійкою Беатріс Хаддад Майя та німкенею Лауру Зігемунд пара українки та латвійки пройшла у свій сьомий спільний чвертьфінал на мейджор турнірах. Також це другий чвертьфінал на Відкритому чемпіонаті США, у 2019 році вони поступилися на цій стадії.

Суперницями Кіченок та Остапенко стане дует представниці Казахстану Анни Даніліної та росіянки Іріни Хромачової.

Нагадаємо, раніше Людмила Кіченок разом із французом Садіо Думбія програла австралійці Еллен Перес та бельгійцю Сандеру Жилю у першому колі US Open-2024 у змішаному розряді. Зазначимо, що 32-річна дніпрянка — остання представниця України на Відкритому чемпіонаті США.

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Людмила Кіченок

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