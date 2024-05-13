Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду турніру в Римі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Єлєною Остапенко перемогли канадсько-нідерландський дует Лейла Фернандес/Аранча Рус у другому колі парного розряду турніру WTA 1000 в Римі.

Поєдинок тривав 54 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:2. Кіченок та Остапенко 5 разів подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та використали 4 з 7 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі дует зустрінеться з італійською парою Сара Еррані/Ясміне Паоліні.

Internazionali BNL d’Italia WTA 1000

Рим, Італія

Призовий фонд — $5,509,771

Ґрунт

Перше коло, парний розряд

13 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Єлєна Остапенко (Латвія) — Лейла Фернандес (Канада)/Аранча Рус (Нідерланди) 6:1, 6:2

Зазначимо, що сестра Людмили, Надія Кіченок, у дуеті з Мію Като з Японії поступилась в першому раунді американкам Софії Кенін та Беттані Маттек-Сандс.