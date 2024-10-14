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Кіченок зазнала поразки в першому колі парного турніру в Японії

Станіслав Лисак — 14 жовтня, 12:49
Кіченок зазнала поразки в першому колі парного турніру в Японії

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з японкою Мію Като зазнали поразки від представниць країни сонця, що сходить Нао Хібіно та Макото Ніномія у межах першого кола турніру Japan Women's Open, що відбувається в Осаці.

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:6 (7). Українсько-японська пара не виконала жодної подачі навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 3 з 6 брейк-пойнтів.

Зауважимо, що минулого року Надія Кіченок виграла турнір в Осаці в парі з німкенею Анною-Лєною Фрідзам, перемігши у фіналі росіянку Анну Калинську та Юлію Путінцеву з Казахстану.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships WTA 250
Осака, Японія, Хард
Призовий фонд – $267 082
Парний розряд, Перше коло

Нао Хібіно/Макото Ніномія Надія Кіченок/Мію Като 6:2, 7:6 (7)

Напередодні Кіченок та Като програли китаянкам Го Ханьюй і Цзян Сіньюй у першому колі турніру WTA 1000 в Ухані.

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Надія Кіченок Мію Като

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