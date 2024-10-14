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Рейтинг WTA: Стародубцева втратила 12 позицій, Цуренко залишила першу сотню

Володимир Клепач — 14 жовтня, 07:26
Рейтинг WTA: Стародубцева втратила 12 позицій, Цуренко залишила першу сотню
Юлія Стародубцева
Getty Images

Сьогодні, 14 жовтня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, вона зберегла 17 позицію. Еліна Світоліна опустилась на одну стрічку в рейтингу, Даяна Ястремська залишилась на 36 місці. Ангеліна Калініна і Юлія Стародубцева втратили більше 10 позицій, Леся Цуренко вилетіла з першої сотні. Трохи додали Дар'я Снігур, Катаріна Завацька і Анастасія Соболєва.

Першою ракеткою світу залишається полька Іга Швьонтек, але її майже наздогнала Аріна Сабалєнка. Тим не менш, полька починає 125-й тиждень у цьому статусі. Американка Коко Гофф повернулась на 3 місце, випередивши співвітчизницю Джессіку Пегулу. Беатріс Хаддад Майя повернулась до першої десятки.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 9785 очок

2. Аріна Сабалєнка (-) – 9716

3 (4). Коко Гофф (США) – 5973

4 (3). Джесіка Пегула (США) – 5785

5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5373

6. Жасмін Паоліні (Італія) – 5323

7. Чжен Ціньвень (Китай) – 4430

8. Емма Наварро (США) – 3698

9. Даніель Коллінз (США) – 3176

10 (12). Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) – 3146

...

17. Марта Костюк – 2471

25 (24). Еліна Світоліна – 1941

36. Даяна Ястремська – 1612

62 (49). Ангеліна Калініна – 986

91 (79). Юлія Стародубцева – 793

101 (96). Леся Цуренко – 709

119 (123). Дар’я Снігур – 603

197 (200). Катаріна Завацька – 361

208 (201). Анастасія Соболєва – 341

Ангеліна Калініна Дарина Снігур Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Іга Швьонтек

Еліна Світоліна

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