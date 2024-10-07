Надія Кіченок та Като програли у першому колі турніру в Ухані
Українська тенісистка Надія Кіченок і японка Мію Като програли китаянкам Го Ханьюй і Цзян Сіньюй у першому колі турніру WTA 1000 в Ухані.
Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:1. Пара українки жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 3 з 8 брейк-пойнтів.
7 жовтня
Зазначимо, що "тисячник" в Ухані – останній турнір категорії WTA 1000 у 2024 році. Змагання такого рівня в цьому місті проходять уперше за 5 років, адже воно було епіцентром поширення COVID-19.
Нагадаємо, раніше інша українка Даяна Ястремська поступилась росіянці в першому колі турніру в одиночному розряді.
На турнірі в Ухані Україну також представлять Марта Костюк та Леся Цуренко. Їхні матчі першого кола заплановані на завтра, 8 жовтня.