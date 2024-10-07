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Надія Кіченок та Като програли у першому колі турніру в Ухані

Микола Дендак — 7 жовтня, 17:09
Надія Кіченок та Като програли у першому колі турніру в Ухані
Надія Кіченок
Getty Images

Українська тенісистка Надія Кіченок і японка Мію Като програли китаянкам Го Ханьюй і Цзян Сіньюй у першому колі турніру WTA 1000 в Ухані.

Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:1. Пара українки жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 3 з 8 брейк-пойнтів.

WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард
Парний розряд, перше коло
7 жовтня
Го Ханьюй/Цзян Сіньюй (Китай) – Надія Кіченок (Україна)/Мію Като (Японія) 6:2, 6:1

Зазначимо, що "тисячник" в Ухані – останній турнір категорії WTA 1000 у 2024 році. Змагання такого рівня в цьому місті проходять уперше за 5 років, адже воно було епіцентром поширення COVID-19.

Нагадаємо, раніше інша українка Даяна Ястремська поступилась росіянці в першому колі турніру в одиночному розряді.

На турнірі в Ухані Україну також представлять Марта Костюк та Леся Цуренко. Їхні матчі першого кола заплановані на завтра, 8 жовтня.

Надія Кіченок Мію Като WTA 1000

Надія Кіченок

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