Людмила Кіченок поступилася "нейтральній" росіянці на старті парного розряду Australian Open

Українсько-американський дует у складі Людмили Кіченок та Кеті Волинець поступився тандему Анастасія Павлюченкова (-) / Клара Таусон (Данія) в 1/32 фіналу парного розряду Australian Open 2026.

Гра тривала 2 години 53 хвилини та завершилася з рахунком 7:6 (8), 4:6, 4:6.

У першому сеті Кіченок та Волинець здобули перемогу на тайбрейку. Однак у наступних двох партіях поступилися "нейтральній" росіянці та данці з однаковим рахунком 4:6.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Перше коло, 20 січня

Анастасія Павлюченкова (-) / Клара Таусон (Данія) – Людмила Кіченок (Україна) / Кеті Волинець (США) 6:7, 6:4, 6:4

Нагадаємо, раніше на Australian Open українські тенісистки Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна зазнали поразок у першому колі одиночного розряду. Також припинили боротьбу Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська. Єдиною з українок у друге коло вийшла Еліна Світоліна.