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Снігур здолала росіянку Савіних: огляд кваліфікації US Open

Олександр Булава — 20 серпня, 09:55
Снігур здолала росіянку Савіних: огляд кваліфікації US Open
Дар’я Снігур
Getty Images

Українка Дар’я Снігур (127) обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Валерію Савіних (239) у першому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open).

Огляд матчу

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд — $75,000,000
Хард
Кваліфікація, перше коло
19 серпня

Дар'я Снігур (Україна) — Валерія Савіних (-) 6:4, 6:4

У другому колі українка зустрінеться з австралійкою Прісциллою Хон (204).

Зазначимо, що для Снігур на US Open найвищим досягненням був вихід у друге коло. Сталося це у 2022 році, тоді українка на старті турніру обіграла сьому ракетку світу Сімону Халеп.

Раніше повідомлялося, що українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна заявилися на турнір WTA 500 у Монтерреї.

великий теніс Дарина Снігур

Дарина Снігур

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