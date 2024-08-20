Снігур здолала росіянку Савіних: огляд кваліфікації US Open

Українка Дар’я Снігур (127) обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Валерію Савіних (239) у першому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open).

Огляд матчу

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Призовий фонд — $75,000,000

Хард

Кваліфікація, перше коло

19 серпня

Дар'я Снігур (Україна) — Валерія Савіних (-) 6:4, 6:4

У другому колі українка зустрінеться з австралійкою Прісциллою Хон (204).

Зазначимо, що для Снігур на US Open найвищим досягненням був вихід у друге коло. Сталося це у 2022 році, тоді українка на старті турніру обіграла сьому ракетку світу Сімону Халеп.

Раніше повідомлялося, що українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна заявилися на турнір WTA 500 у Монтерреї.