Соболєва програла стартову гру кваліфікації US Open

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (200) поступилася шведці Мірьям Бьорклунд (655) у кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 4:6. Соболєва не подавала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 3 із 8 брейк-пойнтів.

US Open — кваліфікація

Нью-Йорк, США

Хард

Перше коло

Мірьям Бьорклунд (Швеція) — Анастасія Соболєва (Україна) 6:4, 6:4

Українка Дар'я Снігур почала кваліфікації US Open успішно — вона здолала "нейтралку" Валєрію Савіних.