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Соболєва програла стартову гру кваліфікації US Open

Руслан Травкін — 20 серпня, 23:03
Соболєва програла стартову гру кваліфікації US Open
Анастасія Соболєва
ФТУ

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (200) поступилася шведці Мірьям Бьорклунд (655) у кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 4:6. Соболєва не подавала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 3 із 8 брейк-пойнтів.

US Open — кваліфікація
Нью-Йорк, США
Хард
Перше коло

Мірьям Бьорклунд (Швеція) — Анастасія Соболєва (Україна) 6:4, 6:4

Українка Дар'я Снігур почала кваліфікації US Open успішно — вона здолала "нейтралку" Валєрію Савіних.

US Open Анастасія Соболєва теніс

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