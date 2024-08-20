Соболєва програла стартову гру кваліфікації US Open
Анастасія Соболєва
ФТУ
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (200) поступилася шведці Мірьям Бьорклунд (655) у кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу.
Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 4:6. Соболєва не подавала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 3 із 8 брейк-пойнтів.
US Open — кваліфікація
Нью-Йорк, США
Хард
Перше коло
Мірьям Бьорклунд (Швеція) — Анастасія Соболєва (Україна) 6:4, 6:4
Українка Дар'я Снігур почала кваліфікації US Open успішно — вона здолала "нейтралку" Валєрію Савіних.