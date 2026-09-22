Капітан збірної Бельгії – про матч з Україною у КБДК: Для перемоги нам не обов'язково мати найсильніший склад

Капітан жіночої збірної Бельгії з тенісу Вім Фіссетт висловився про шанси його команди на перемогу у чвертьфінальному матчі Кубку Біллі Джин Кінг проти України.

Слова спеціаліста наводить Великий теніс України.

"Те, чого нам вдалося досягти за останні два роки, досить винятково. Якщо подивитися, які збірні ми перемогли за останній рік – США, Німеччину, Францію. Я справді дуже пишаюся тими зусиллями, які ми доклали, щоб потрапити сюди, до вісімки найкращих. Насамперед ми дуже вдячні за можливість бути серед восьми найкращих команд. Думаю, це найважливіше і саме тієї мети ми хотіли досягти. А тепер, коли ми вже тут, просто хочемо показати максимум і подивитися, чи зможемо виграти ще одну битву", – сказав Фіссетт.

Капітан бельгійок вважає, що його підопічні здатні обіграти Україну навіть попри відсутність у складі першої ракетки країни Елізе Мертенс.

"За останні два роки ми виграли всі наші матчеві зустрічі. І не завжди грали своїм, скажімо так, найсильнішим складом на папері. Коли ми давали можливість молодшим гравчиням, вони також дуже добре себе проявляли. Це дало нам багато впевненості. Цього тижня ситуація схожа. На папері в нас не найсильніший можливий склад, але ми знаємо, що маємо багато хороших гравчинь, хоча Бельгія – невелика країна. Ми завжди віримо у свої шанси. І, думаю, саме цього ми навчилися за останні два роки: нам не обов'язково мати найсильніший склад, щоб перемагати".

Нагадаємо, що чвертьфінальний матч КБДК між збірними України та Бельгії відбудеться 24 вересня о 05:00 за київським часом.